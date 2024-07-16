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Общество 16 июля 2024 16:34

Обустройство освещения в Пестрецах по проекту «Наш двор» выполнено на 90%

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Обустройство освещения в Пестрецах по проекту «Наш двор» выполнено на 90%

В Пестрецах продолжаются работы по республиканской программе «Наш двор». В текущем строительном сезоне будет благоустроено 14 дворов райцентра. По программе предусмотрено выполнение трех видов работ: дорожное покрытие в асфальте, освещение и установка малых архитектурных форм.

Как рассказали «Татар-информу», на всех объектах на 90% выполнены работы по обустройству уличного освещения: где необходимо, установлены опоры и светильники. На некоторых площадках светильники установлены на существующие опоры. Если требуется, то за счет средств из районного бюджета производится замена инженерных сетей.

Общая сумма работ на благоустройство 14 дворов составляет более 50 млн рублей. Улучшения затронут свыше 320 квартир села Пестрецы.

В прошлом месяце был проведен комиссионный объезд. В экспертную группу вошли представители исполкома, подрядных организаций, управляющих компаний и проектировщиков, сетевых организаций. Серьезных замечаний не выявлено.

Напомним, в 2023 году в Пестречинском районе благоустроили 23 территории по программе «Наш двор».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы до 10 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#программа наш двор
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