В 2023 году в Пестречинском районе благоустроят 23 территории по программе «Наш двор»

В Пестречинском районе Татарстана продолжается реализация президентской программы «Наш двор». На этот год по ней запланировано благоустройство 23 дворов многоквартирных домов. В список вошли 14 дворов в селе Кощаково, семь — в селе Пестрецы, и по одному двору в селе Ленино-Кокушкино и Кулаево.

«Работы будут произведены по устройству освещения, асфальта, тротуаров, парковок, а также детских и спортивных площадок. Строительные работы начнутся весной — после схода снега. Первым на очереди — демонтаж асфальта», — сообщил «Татар-информу» начальник Департамента ЖКХ исполкома района Данис Тазиев.

Собрания с жителями уже прошли, протокола готовы, на сегодняшний день ведется конечное проектирование, отметил собеседник агентства. «К жителям мы пойдем с финальными схемами, чтобы показать, что получилось. Итоговые схемы будут готовы в апреле», — уточнил Тазиев.

В прошлом году в муниципалитете было отремонтировано 19 территорий. В селах Пестрецы, Ленино-Кокушкино, Кощаково и Богородское выполнены асфальтные работы, устройство уличного освещения, установлено детское и спортивное оборудование, где это было предусмотрено проектом, урны и скамейки.