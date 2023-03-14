Программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана

В 2023 году по республиканской программе «Наш двор» обустроят 960 дворовых территорий с сохранением прежнего уровня финансирования в 9 млрд рублей. Об этом в прямом эфире ЦУР Республики Татарстан сообщила куратор программы Арина Петрова.

«Раис Татарстана нас очень поддерживает, порядка 250 тыс. жителей будут охвачено этой программой. Это достаточно внушительная цифра — каждый год она удерживается и не снижается», — отметила спикер.

Виды работ остаются прежними, всего их шесть: ремонт дорог и тротуаров, наружного освещения, установка скамеек и урн, площадок ТКО, детского и спортивного оборудования с покрытием площадок песчано-гравийной смесью, частичное озеленение.

«За эти виды работ еще в 2019 году проголосовали сами жители, они определили, какие виды работ в первую очередь они хотят в своем дворе», — сказала докладчица.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов.