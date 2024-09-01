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Общество 1 сентября 2024 06:00

В первый день осени в Татарстане ожидается до +23 градусов

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В первый день осени в Татарстане ожидается до +23 градусов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 1 сентября, в Татарстане вновь прогнозируется сухая, солнечная и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой — небольшая облачность. Осадков не ожидается. Утром местами, включая Казань, сохранится опустившийся в ночные часы туман. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер силой от 4 до 9 м/с.

После холодной ночи (от 4 до 9 градусов выше нуля) воздух в регионе прогреется до 18–23 градусов тепла (в столице РТ — до +21, +23 градусов).

Согласно предварительным данным синоптиков, в начале следующей недели температурный фон вновь поднимется: в понедельник, 2-го числа, — до +26 градусов, во вторник, 3-го, — до +27.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцам пообещали сухую и теплую погоду в День знаний.

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