Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Татарстане

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С 31 августа по 7 сентября в Татарстане будет действовать штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами в республике будет действовать 4-й класс опасности.