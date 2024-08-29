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Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
С 31 августа по 7 сентября в Татарстане будет действовать штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Местами в республике будет действовать 4-й класс опасности.
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