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Общество 29 августа 2024 11:21

Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Татарстане

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Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 31 августа по 7 сентября в Татарстане будет действовать штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Местами в республике будет действовать 4-й класс опасности.

#штормовое предупреждение #лесные пожары
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