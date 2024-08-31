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Новости Татарстана и Казани
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В первую осеннюю ночь в Татарстане опустится туман
Завтра, 1 сентября, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы местами по республике, включая Казань, опять опустится туман, предупреждают синоптики.
Ночью на территории региона прогнозируется низкий температурный фон (от 4 до 9 градусов выше нуля), тогда как день вновь выдастся достаточно теплым.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Татарстане.
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