Татарстанцам пообещали сухую и теплую погоду в День знаний

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, вероятность дождей небольшая. В сравнении с предыдущими днями 30-31 августа и 1 сентября будет немного прохладнее из-за влияния северных воздушных потоков. Завтра температуры воздуха ночью составят от 8 до 13 градусов, а 31 августа и 1 сентября — от 6 до 11. В светлое время суток прогнозируется от 20 до 25 градусов.

2 и 3 сентября осадков тоже не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 4 до 11 градусов, а днем — от 22 до 27.

Как сообщил ранее «Татар-информ», из-за сухой и теплой погоды в республике повысилась пожароопасность лесов. С 31 августа будет действовать штормовое предупреждение.