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Общество 29 августа 2024 14:06

Татарстанцам пообещали сухую и теплую погоду в День знаний

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Татарстанцам пообещали сухую и теплую погоду в День знаний
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане ожидается теплая погода без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, вероятность дождей небольшая. В сравнении с предыдущими днями 30-31 августа и 1 сентября будет немного прохладнее из-за влияния северных воздушных потоков. Завтра температуры воздуха ночью составят от 8 до 13 градусов, а 31 августа и 1 сентября — от 6 до 11. В светлое время суток прогнозируется от 20 до 25 градусов.

2 и 3 сентября осадков тоже не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 4 до 11 градусов, а днем — от 22 до 27.

Как сообщил ранее «Татар-информ», из-за сухой и теплой погоды в республике повысилась пожароопасность лесов. С 31 августа будет действовать штормовое предупреждение.

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#прогноз погоды #день знаний
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