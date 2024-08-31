В последний день августа в Татарстане ожидаются туман и до +25 градусов

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Август в Татарстане завершится сухой и теплой погодой, сообщает Гидрометцентр РТ.

Возможна небольшая облачность, ночью и днем на регион местами опустится туман. Прогнозируется северо-восточный, северный ветер. Днем его порывы могут достигать 13 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от 7 до 12 градусов, а днем воздух прогреется до 20-25.

Напомним, что с суботы в республике начинает действовать штормовое предупреждение. Из-за продолжительного периода без дождей и теплой погоды существенно вырос риск возникновения лесных пожаров.