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В Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе «не был намеченной целью» ATACMS
Официальный представитель Пентагона заявил, что ВСУ сами выбирают, куда стрелять, и по оценкам американской стороны, «пляж в Севастополе не был целью ракетного удара украинцев». Об этом передает РИА Новости.
Собеседник отказался комментировать сообщения, что при обстреле 23 июня использовались американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и переадресовал вопрос украинским коллегам.
«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», – сказал представитель.
По его заверениям, Украина «самостоятельна в выборе военных целей».
ВСУ в 12.15 мск 23 июня нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли двое детей и двое взрослых, 151 человек получил ранения и травмы различной степени тяжести, 82 из них были госпитализированы, в том числе 27 детей. В российском МИД заявили, что причастность США к атаке на Севастополь не вызывает никаких сомнений.
«Все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки. В небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk», — подчеркнули в МИД.
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