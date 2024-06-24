МИД РФ: Причастность США к атаке на Севастополь не вызывает никаких сомнений

Причастность США к атаке на Севастополь не вызывает никаких сомнений — Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве и активно поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

«<...> побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия — кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «для теракта специально был выбран один из важнейших православных праздников — день Святой Троицы».

«Западные столицы продолжают преступно замалчивать варварские деяния режима Зеленского, нет осуждения и со стороны международных организаций», — отметили в МИДе и призвали их дать должную оценку злодеянию киевского режима и Запада.

В результате атаки на Севастополь погибли 4 человека, в том числе 2-летний малыш и 9-летняя девочка. К медикам обратился 151 человек, 82 из них госпитализированы — это 55 взрослых и 27 детей, многие в тяжелом состоянии.

В Минобороны РФ сообщили, что при атаке использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности.

«Все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки. В небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk», — говорится в сообщении.