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Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе
Подразделения МЧС Севастополя проводят масштабную операцию по обследованию и очистке пляжа Учкуевка после недавнего обстрела. Об этом РИА Новости сообщил майор внутренней службы Виктор Ильенко, начальник отделения подводного разминирования МЧС России по городу.
По словам Ильенко, специалисты уже завершили осмотр береговой линии и приступили к водолазным работам. Зона поиска охватывает акваторию шириной 50 метров от берега, общая площадь которой составляет около 6,5 гектаров.
«На данный момент обследовано примерно два гектара водной территории. В операции задействовано 14 водолазов специализированного отряда», – уточнил Ильенко.
В процессе поисковых работ в воде был обнаружен суббоеприпас ракеты и ее обломки. На суше взрывоопасных предметов не найдено.
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