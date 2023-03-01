Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии большинством голосов одобрил законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс. Из 200 депутатов 184 проголосовали «за», семь отсутствовали, один воздержался, сообщает РИА Новости.

Теперь окончательно одобрить вступление страны в НАТО должен Президент Финляндии Саули Ниинистё.

При этом днем ранее трое финских депутатов, Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен, во время слушаний призвали отказаться от ратификации заявки о присоединении к НАТО. Впрочем, их предложение не нашло поддержки среди их коллег.

Финляндия и Швеция приняли решение вступить в альянс в мае прошлого года. Однако они не смогут стать членами организации до тех пор, пока их заявки не будут одобрены всеми странами НАТО. Из 30 государств заявки Финляндии и Швеции на сегодняшний день не одобрили только Венгрия и Турция.

После инцидента с сожжением Корана в Стокгольме турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведские власти могут больше не ждать поддержки от Турции. Несмотря на это, переговоры должны возобновиться на следующей неделе.