Премьер Швеции заявил, что акция с сожжением Корана является актом неуважения мусульман

Акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме, состоявшаяся накануне, является актом неуважения по отношению к мусульманам. Об этом заявил Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своем Twitter’е.

«Свобода слова является фундаментальной составляющей демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме», — подчеркнул глава Правительства королевства.

Очередная акция лидера партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, требующего запрета ислама и депортации «незападных лиц», с публичным сожжением Корана была организована перед посольством Турции в Стокгольме, место ее проведения было оцеплено полицией. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и руководителя этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

В Духовном управлении мусульман России призвали наказать участников акции в Швеции, публично сжегших Коран, о чем сообщал «Татар-информ».