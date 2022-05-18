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Политика
18 мая 2022  09:49

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО

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Послы Швеции и Финляндии при НАТО Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен вручили заявки на вступление их стран в объединение генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Официальное мероприятие транслировалось онлайн, передает РИА Новости. 

Столтенберг заявил, что НАТО приветствует подачу заявок, альянс намерен гарантировать скорейшее решение всех необходимых для этого вопросов и займется адаптацией своей системы безопасности на Балтике.

«Заявки, которые вы сделали сегодня, — это исторический шаг, — сказал генсек. — Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО».

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