Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО

Послы Швеции и Финляндии при НАТО Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен вручили заявки на вступление их стран в объединение генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Официальное мероприятие транслировалось онлайн, передает РИА Новости.

Столтенберг заявил, что НАТО приветствует подачу заявок, альянс намерен гарантировать скорейшее решение всех необходимых для этого вопросов и займется адаптацией своей системы безопасности на Балтике.

«Заявки, которые вы сделали сегодня, — это исторический шаг, — сказал генсек. — Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО».