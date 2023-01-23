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Ру Тат
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Политика
23 января 2023  19:37

Эрдоган заявил, что Турция не окажет Швеции поддержку для вступления в НАТО

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Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки в вопросе вступления в НАТО. Об этом после антитурецких и антиисламских акций, произошедших в Стокгольме, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что ранее перед турецким посольством в Стокгольме прошла акция датской ультраправой партии «Жесткий курс», во время которой участники сожгли Коран. Разрешение на проведение этой акции было получено от властей города. Мероприятие осудили МИД Турции, России, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

«Если вы допускаете подобные акции, то не обижайтесь, но от нас вы не получите поддержки по вопросу вступления в НАТО. Шведскому руководству не стоит ожидать нашей поддержки», — цитирует заявление турецкого лидера РИА Новости.

Он добавил, что в подобных ситуациях необходимо наказать не только участников акции, но и тех, кто допустил такую «ересь».

#швеция #НАТО #Турция
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