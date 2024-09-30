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СВО 30 сентября 2024 09:40

В осенние каникулы в лагерях Нижнекамска отдохнут 69 детей бойцов СВО

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За летний период в детских оздоровительных лагерях Нижнекамского района отдохнуло почти 300 детей участников спецоперации. Также 69 детей отдохнут во время предстоящих осенних каникул. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

«В стационарных лагерях в летний период отдохнули 147 детей, в пришкольных лагерях — 140, в палаточных лагерях — пять детей», — доложил спикер.

Муллин также сообщил, что через службу занятости прошли четыре участника СВО, супруги и несовершеннолетние были приняты на работу на летний период. В целом 112 бойцам оказана медицинская помощь в Нижнекамске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с начала года Нижнекамск оказал поддержку бойцам на сумму 90 млн рублей.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
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#нижнекамский район
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