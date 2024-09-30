С начала года Нижнекамск оказал поддержку бойцам на сумму 90 млн рублей

В 2024 году Нижнекамский район предоставил участникам специальной военной операции гуманитарную помощь на 90 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин, комментируя послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики.

Градоначальник заметил, что обращение руководителя республики стало важным политическим событием. Отдельно он выделил объявление 2025 года Годом защитника Отечества. В ближайшее время в городе состоится организационное совещание, посвященное этой теме, — подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время в Нижнекамске идет активная работа по набору на контрактную службу, в поддержку бойцов СВО проводятся благотворительные акции.

«Работают пункты приема гуманитарной помощи. Продолжает свою работу филиал „Защитников Отечества“. Ежемесячно системно ведем доставку посылок и гуманитарной помощи нашим ребятам. При поддержке местного отделения партии „Единая Россия“ была направлена гуманитарная помощь жителям, пострадавшим в Курской области. Продолжаем направлять гуманитарную помощь жителям Лисичанска и Рубежного», — отметил Муллин.

По информации спикера, большую поддержку оказывают волонтерские движения. Активно работает группа «Гуманитарка Татарстан», отремонтировано и направлено в зону СВО более 20 автомобилей. Волонтеры группы «Добрые сердца» выиграли грант на сумму порядка 800 тыс. рублей. Средства будут направлены на мероприятия, связанные с поддержкой бойцов СВО.

Активную помощь оказывают сельские поселения Нижнекамского района, в них ведется сбор гуманитарной помощи, жители продолжают плетение маскировочных сетей – цеха сейчас работают на базе профессиональных учебных заведений.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.