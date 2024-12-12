«Мы о таком даже мечтать не могли»: в Татарстане открыли три дорожных объекта

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В Татарстане с участием Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня открыли сразу три дорожных объекта. В Казани завершили реконструкцию Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построили новую четырехполосную дорогу, в Верхнеуслонском районе реконструировали участок трассы М7.

«Что такое инфраструктурное меню? Вот эти объекты без его инструментов были бы нереальны. И все благодаря стратегическим решениям главы государства Владимира Путина, Председателя Правительства Михаила Мишустина, который всегда поддерживает инфраструктурные проекты», – сказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что в истории Татарстана до этого еще никогда не было такого объёма строительства дорог. «Благодаря серьезной федеральной программе мы реализуем стратегические проекты», – заявил он.

Руководитель республики отметил, что на реконструкцию Горьковского шоссе было направлено 27,1 млрд рублей.

«Дорога в "Большом Зеленодольске" – это наша мечта сблизить Казань и Зеленодольск. Сегодня это получилось. Кроме того, открываем рабочее движение на участке М7 возле Иннополиса», – добавил он.

Раис РТ заметил, что прошлом году в Татарстане открыли новый мост через Волгу, а в этом году будет открыт мост через Каму. «Мы о таком даже мечтать не могли. Все проекты будут реализованы», – подытожил он.

Движение по участкам дорог по видеосвязи запустил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«Движение открыть разрешаю. В Новый год по новым дорогам поехали!» – сказал он.

Участие в церемонии открытия дорожных объектов по видеосвязи также принял министр транспорта России Роман Старовойт.

Работы на Горьковском шоссе начались в 2022 году. Протяженность реконструируемого участка составила 11,3 км. От улицы Музыкальная до трассы М7 убрали светофоры и наземные пешеходные переходы, которые были причиной образования заторов. Взамен построено пять надземных пешеходных переходов с лифтами и реконструирован один, а также проведена реконструкция одного и строительство трех подземных пешеходных переходов.

Построены три разворотных узла в разных уровнях и три в одном уровне, тоннель и эстакада.

Шоссе расширили до шести полос на участке от торгового центра «Факел» до комплекса «Олимпиец». На всем протяжении построены тротуары и велосипедная дорожка, установлены шумозащитные экраны.

Во время реконструкции Горьковского шоссе в этом году также расширили улицу Нурихана Фаттаха до четырех полос.

В результате пропускная способность дороги увеличилась в 1,5–2 раза – до 10,8 тыс. машин в час.

В Зеленодольском районе новая четырехполосная дорога построена от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» до границы Казани. Протяженность магистральной дороги общегородского значения – 6,6 км. Она включает две разворотные петли с полосами торможения и разгона, а также путепровод.

В Верхнеуслонском районе во время реконструкции участок 761–771 км трассы М7 в районе Иннополиса расширили с двух до четырех полос движения. Кроме того, на объекте построили развязку по типу клеверного листа. Расширили также проезжую часть мостов через реки Прорва и Сулица, построили надземный пешеходный переход возле села Татарское Бурнашево.