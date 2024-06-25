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КФУ из-за саммита БРИКС перенес начало учебного года на 1 ноября
Казанский федеральный университет из-за саммита БРИКС перенес начало предстоящего учебного года с 1 сентября на 1 ноября. Об этом сообщил ректор КФУ Ленар Сафин на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«В связи с проведением Саммита стран БРИКС комплекс Деревни Универсиады будет задействован для размещения сотрудников, которые приедут для охраны общественного порядка», — сказал спикер.
По словам Сафина, с 1 сентября по 17 октября студентов ждет теоретическое обучение в форме самостоятельной работы по образовательным программам. С 18 октября по 31 октября предусмотрены две недели каникул.
Очное обучение по первому семестру в полном объеме начнется 1 ноября. С 10 февраля 2025 года — сессия после первого семестра. С 3 по 9 марта студенты получат неделю каникул. А 10 марта стартует второй семестр.
«Все права студентов будут соблюдены. Университет окажет поддержку», — заверил ректор КФУ.
Он отметил, что в период, когда студентов не будет в Деревне Универсиады, в зданиях проведут ремонт. «Уже пять домов отремонтировали к Играм БРИКС. В остальных 16 домах тоже проведем ремонтные работы», — подчеркнул спикер.
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