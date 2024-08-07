Госслужащим — выходные, школам — каникулы: как саммит БРИКС поменяет жизнь в Казани?

Для госслужащих Казани дни проведения саммита БРИКС станут выходными Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Госслужащим Казани объявили выходные из-за саммита БРИКС

Теперь официально: для госслужащих Казани дни проведения саммита БРИКС станут выходными. Соответствующий указ стал подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти», — говорится в документе.

Руководителям федеральных госорганов и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Казани, рекомендовано рассмотреть возможность организовать оплачиваемые выходные в дни саммита БРИКС Фото: duma.gov.ru

Кого коснется указ Минниханова о выходных в октябре?

Как пояснили «Татар-информу» в Минюсте Татарстана, указ о выходных днях коснется лиц, замещающих в органах исполнительной власти Татарстана должности государственной гражданской службы РТ и иные должности, а также работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти РТ.

Выходных с 22 по 24 октября не будет у тех, кто обеспечивает функционирование соответствующего органа исполнительной власти Татарстана и подведомственных ему организаций. Решение принимает работодатель.

В указе есть рекомендации руководителям госорганов Татарстана, не являющихся органами исполнительной власти республики, руководителям органов местного самоуправления Казани и подведомственных им организаций организовать оплачиваемые выходные дни с 22 по 24 октября 2024 года.

Руководителям федеральных госорганов и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Казани, рассмотреть возможность организовать оплачиваемые выходные в дни саммита БРИКС.

Как пояснили «Татар-информу» в Министерстве труда, занятости и соцзащиты РТ, никаких дополнительных актов по выходным дням для работников казанских организаций и предприятий нет. «Каждый работодатель определяет самостоятельно. Им предложено только [организовать выходные]», – сообщили «Татар-информу» в ведомстве.

Осенние каникулы в казанских школах пройдут с 21 по 28 октября Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школьникам Казани сдвинули на неделю осенние каникулы

В начале недели Министерство образования и науки Татарстана объявило рекомендованные даты каникул для школ. Осенние каникулы для казанских учащихся рекомендовано подвинуть по сравнению со всем Татарстаном. Очевидно, тоже из-за саммита БРИКС. Так, осенние каникулы в казанских школах пройдут с 21 по 28 октября. Другие школьники из Татарстана будут отдыхать с 28 октября по 6 ноября.

А что же со студентами вузов и ссузов? По данным источников «Татар-информа», рассматриваются различные варианты формата обучения в вузах и ссузах в указанный период. Один из них — онлайн-режим, который уже практиковался в Татарстане.

КФУ уже публиковал информацию об изменении графика образовательного процесса с 1 сентября по 31 октября. Так, с 1 сентября по 17 октября будет период теоретического обучения в форме самостоятельной работы студентов. Студентам будет дано время на выполнение заданий преподавателей, первичное изучение материала, выполнение проектов. Преподаватели будут проводить еженедельные консультации со студентами на интернет-платформах и проверять качество подготовки студентов. Каникулы для студентов КФУ пройдут с 18 по 31 октября, а 1 ноября студенты начнут очное обучение.