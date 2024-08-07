Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за саммита БРИКС 22-24 октября станут для госслужащих в Казани выходными
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому 22-24 октября станут выходными днями для представителей органов исполнительной власти в Казани и подведомственных им организаций. Документ подготовлен в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина в целях обеспечения общественной безопасности, рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Установить с 22 по 24 октября 2024 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы для следующих лиц, осуществляющих свою трудовую (служебную) деятельность на территории Казани: лиц, замещающих в органах исполнительной власти РТ должности государственной гражданской службы РТ и иные должности, работников организаций, подведомственных органам исполнительной власти», – сказано в документе.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что указ Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»