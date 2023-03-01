Бойцы ЧВК «Вагнер» разбили под Артемовском украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового подразделения группы.

Собеседник показал трофеи, доставшиеся в ходе боев за южные подступы к Артемовску, среди которых – флаг подразделения из элитной 24-й отдельной механизированной бригады с Западной Украины с надписью «Подразделение им. Бориса Джонсона».

«Обратите внимание, это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу. Когда были поражены, был найден вот такой флаг», – уточнил командир.

По его словам, украинские солдаты часто используют и проамериканскую тематику, к примеру, носят нашивки с флагами Штатов.