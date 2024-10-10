В ноябре в России повысят пенсии работникам определенных сфер

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С ноября в России будут увеличены пенсии работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, наработавших определенный стаж, а также пенсионеров, которым исполнится 80 лет в октябре. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих, передает РИА Новости.

По словам специалиста, перерасчет и возобновление доплат к пенсии ждут представителей соответствующих отраслей, если их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. «<...> требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья», — уточнила она.

Кроме того, с 1 ноября у лиц, которым в октябре исполнится 80 лет, вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии — в 2024 году она равняется 8134,88 рубля. «Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16269,76 рубля в месяц», — объяснила эксперт.

Эта сумма может дополнительно вырасти у жителей Крайнего Севера (в зависимости от значения районного коэффициента), добавила представитель РАНХиГС.

Помимо этого, в ноябре будут индексированы выплаты работающим пенсионерам, которые перестанут трудиться в октябре, заключила Рыжих.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в РФ средний размер страховой пенсии вырастет до 24 тыс. рублей в 2025 году.