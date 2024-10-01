Пенсии россиян могут вырасти на 7,3% с 1 января, заявила депутат

С 1 января 2025 года пенсии россиян могут вырасти на 7,3%. Индексация затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров, заявила член Комитета Государственной думы по соцполитике Светлана Бессараб.

«В соответствии с проектом закона о бюджете пенсионного и социального фондов, в 2025 году предлагается провести индексацию страховых пенсий с 1 января 2025 года на 7,3%», — приводит ее слова РИА Новости.

Депутат заметила, что с 2026 года пенсии в России планируется индексировать два раза в год. Так, с 1 февраля они будут расти в соответствии с процентом инфляции, а с 1 апреля увеличиваться на рост инвестпортфеля фонда.

Бессараб добавила, что увеличение выплат ряд пенсионеров «почувствуют» уже в конце года, когда им придут выплаты за праздничные дни января следующего года.