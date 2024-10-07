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Силуанов: С января пенсии в России будут проиндексированы на уровень инфляции
В январе будущего, 2025 года выплаты российским пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции, достигнутый по итогам текущего, 2024 года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — рассказал глава российского Минфина (цитата по РИА Новости).
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в этом году инфляция в России составит 7,3%. В августе она равнялась 9,05% год к году, чуть снизившись по сравнению с июлем.
Возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года, предусмотрено проектом федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Первым эту меру в начале лета анонсировал Президент РФ Владимир Путин.
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