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Экономика 8 октября 2024 12:14

В РФ средний размер страховой пенсии вырастет до 24 тыс. рублей

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В России размер страховой пенсии по старости может вырасти до 24 тысяч рублей в 2025 году. Это следует из проекта бюджета Соцфонда РФ.

Средний размер страховой пенсии по старости к концу следующего года может достигнуть 24 059 рублей, что на 7,5% больше, чем в текущем году. Соцпенсия может вырасти до 15 456 рублей (+14,7%). Величину страховой пенсии планируют повысить до 23 481 рубля (+7,5%).

«Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 году с 1 января на индекс потребительских цен за прошедший год и определена на уровне 7,3%», – говорится в документе.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что выплаты российским пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции, который был достигнут по итогам этого года.

#пенсии #Социальный фонд России #пенсионеры
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