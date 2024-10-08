В РФ средний размер страховой пенсии вырастет до 24 тыс. рублей

В России размер страховой пенсии по старости может вырасти до 24 тысяч рублей в 2025 году. Это следует из проекта бюджета Соцфонда РФ.

Средний размер страховой пенсии по старости к концу следующего года может достигнуть 24 059 рублей, что на 7,5% больше, чем в текущем году. Соцпенсия может вырасти до 15 456 рублей (+14,7%). Величину страховой пенсии планируют повысить до 23 481 рубля (+7,5%).

«Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 году с 1 января на индекс потребительских цен за прошедший год и определена на уровне 7,3%», – говорится в документе.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что выплаты российским пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции, который был достигнут по итогам этого года.