В новый санкционный список ЕС попал Роскомнадзор

В девятый пакет санкций против России, введенный в пятницу Евросоюзом, попал Роскомнадзор. В документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, говорится, что ведомство «проводит государственную политику цензуры по отношению к независимым СМИ».

Всего в черный список добавлены еще 141 физическое лицо и 49 российских организаций. Заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель ранее отмечал, что теперь в перечне находятся более 1,3 тыс. физлиц и 171 организация из РФ.

Ограничения введены против семи российских губернаторов, а также пяти российских политических партий. Рестрикции коснулись и двух татарстанских организаций – АО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ) и АО «ЭНИКС».