Боррель: В черный список ЕС по РФ теперь входят более 1,3 тыс. физлиц и 171 организация

В черный список Евросоюза по России после вступления в силу девятого пакета санкций входит 1 386 физлиц и 171 организация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы союза Жозепа Борреля.

«В черный список включены 141 физическое лицо и 49 организаций, таким образом теперь их общее число достигает 1 386 физических лиц и 171 организации», – сказано в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Совета ЕС.

Напомним, сегодня Евросоюз утвердил девятый пакет антироссийских санкций.