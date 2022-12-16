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Экономика
16 декабря 2022  23:46

Боррель: В черный список ЕС по РФ теперь входят более 1,3 тыс. физлиц и 171 организация

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В черный список Евросоюза по России после вступления в силу девятого пакета санкций входит 1 386 физлиц и 171 организация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы союза Жозепа Борреля. 

«В черный список включены 141 физическое лицо и 49 организаций, таким образом теперь их общее число достигает 1 386 физических лиц и 171 организации», – сказано в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Совета ЕС.

Напомним, сегодня Евросоюз утвердил девятый пакет антироссийских санкций.

#антироссийские санкции
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