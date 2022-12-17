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Официальная хроника
17 декабря 2022  00:02

Евросоюз ввел санкции против семи российских губернаторов

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Вступает в силу девятый пакет санкций, введенный Евросоюзом против России. В числе оказавшихся под ограничением россиян оказались семь губернаторов, передает РИА Новости.

Так, рестрикции коснулись главы Московской области Андрея Воробьева. Кроме того, ограничения введены против губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, руководителей Калужской, Тверской и Мурманской областей Владислава Шапши, Игоря Рудени, Андрея Чибиса, а также губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя Астраханской области Игоря Бабушкина.

Санкционное давление в отношении России западные страны усилили после того, как Президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. В пятницу был утвержден девятый пакет санкций. 

#антироссийские санкции
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