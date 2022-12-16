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Политика
16 декабря 2022  21:42

Евросоюз ввел санкции против Казанского оптико-механического завода и АО «ЭНИКС»

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Девятый пакет санкций Европейского Союза предусматривает введение ограничений против АО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ) и АО «ЭНИКС». Полный перечень всех физических и юридических лиц, которых затрагивают рестрикции, опубликован в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что российские войска в ходе конфликта на Украине использовали произведенные Казанским оптико-механическим заводом комплексы РЭБ «Москва-1», «Рычаг-АВ» и «Ртуть-БМ», а также разведывательные беспилотники «Элерон-3» (ближнего радиуса действия) и «Элерон-10» (среднего) производства ЭНИКС.

В связи с этим утверждается, что оба предприятия несут ответственность «за материально-техническое обеспечение действий, которые подрывали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Кроме того, персональные санкции затронули уроженца Татарстана Тимура Саматовас лета этого года министра промышленности и торговли Луганской народной республики, до того работавшего заместителем главы Минпромторга РТ. 

Введение ограничений против чиновника обосновывается его участием в подготовке плебисцита по присоединению Луганской народной республики к России.

#санкции против россии #европейский союз
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