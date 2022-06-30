В новом учебном году детей Нижнекамска примут две новые школы и один детсад

В Нижнекамске идет активное строительство трех образовательных организаций: двух школ — №38 в 34-м микрорайоне и «Адымнар» в 31-м микрорайоне, а также одного детского сада «Эврика».

«К 1 сентября все новые учебные учреждения будут открыты и примут детей. Все здания в высокой степени готовности», — уточнили по просьбе «Татар-информа» в администрации.



Начальник Управления дошкольного образования Нижнекамского района РТ Светлана Андрианова заметила, что в 34-м микрорайоне Нижнекамска идет активное строительство центра развития ребенка №100 «Эврика». Уровень выполнения работ превышает 80%.

В настоящее время рабочие благоустраивают территорию, занимаются отделкой помещений, завозят технологическое оборудование в пищеблок.

«Триста двадцать малышей в возрасте с двух до семи лет начнут посещать дошкольное учреждение с начала нового учебного года», — пояснила собеседница агентства.

Экс-мэр Нижнекамска, а ныне депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин ранее анонсировал, что систему образования Нижнекамска ждет перезагрузка. В рамках проекта планируется организовать сеть полилингвальных образовательных комплексов, которые призваны стать моделью современной школы, обеспечивающей образование на русском, татарском и английском языках в соответствии с государственными образовательными стандартами России и установленными Президентом РФ Владимиром Путиным национальными целями развития страны до 2030 года.