Строительство школы «Адымнар» в Нижнекамске завершено на 55%

Образовательный комплекс «Адымнар» на 1224 ученика в Нижнекамске построен на 55%. Планируется, что 1 сентября ученики сядут за парты в новых классах. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Нижнекамского района РТ.

«На данный момент здесь трудятся 280 человек. Завершены работы по фасаду и кровле. Активно идут отделочные работы и прокладываются инженерные сети. Примерно через неделю начнется благоустройство территории», — рассказала пресс-секретарь администрации Яна Енькова.

Закладка первого камня в основание полилингвальной школы «Адымнар» в 31-м микрорайоне состоялась 4 сентября. Стоимость объекта составляет 2,3 млрд рублей.

В полилингвальном комплексе «Адымнар» обучение будет проводиться на русском, татарском и английском языках. С 1 апреля стартовала приемная кампания по набору будущих первоклассников.

Изначально предполагалось создать шесть полилингвальных школ и два загородных центра дополнительного образования. Первые два комплекса в Елабуге и Казани начали свою работу 1 сентября 2020 года, а 1 сентября 2021-го открылись школы в Актаныше и Набережных Челнах. Через несколько дней Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству комплексов «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске. В прошлом году открылся и Центр дополнительного образования в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске в микрорайоне №34 ведется активное строительство новой школы на 38 классов и будущего детского сада на 320 мест.