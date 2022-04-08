Строительство новой школы в Нижнекамске завершено на 33%

Строительство нового образовательного учреждения №38 в 34-м микрорайоне Нижнекамска завершено на 33%. Планируется, что в новом учебном году 1 сентября ученики сядут за новые парты.

В администрации района «Татар-информу» уточнили, что строительство школы ведется в круглосуточном режиме. Если две недели назад на объекте трудились 170 строителей, то сейчас на стройку выходят более 250 человек.

«На сегодняшний день здесь работает 251 строитель в две смены. С 7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00 утра. То есть процесс идет круглосуточно. В первой смене сегодня работают 107 каменщиков, 28 монтажников, 18 человек осуществляют электромонтаж, десять сантехников. Сейчас проходят отделочные работы первого этажа и подвала, монтаж окон первого этажа», — поделилась глава пресс-службы Яна Енькова.

«Ранее на объекте была временная заминка в связи с поставкой нужных материалов (сборного железобетона), но сейчас все материалы на месте, строительство идет в усиленном режиме», — подчеркнула Енькова.

Новая школа и детский сад возводятся при поддержке «Татнефти», на строительство двух образовательных учреждений направлено 1,5 млрд рублей. Новая школа рассчитана на 38 классов. Ее общая площадь составит 17 тыс. кв. метров. Площадь детского сада на 320 мест составит около 5,4 тыс. кв. метров.