В Нижнекамске в 2022 году построят центр развития ребенка и полилингвальный комплекс

Систему образования Нижнекамска ждет большая перезагрузка. Новый этап развития связан с предстоящим масштабным строительством двух образовательных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

7 сентября с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова планируется дать официальный старт строительству технического лицея № 38 и сотого по количеству Центра развития ребенка — детского сада в 34-м микрорайоне города.

«Школа и детский сад в микрорайоне № 34 как единый образовательный комплекс будут построены благодаря поддержке ПАО „Татнефть“. В школе будут обучаться дети, проживающие в данном микрорайоне и при наличии мест из соседних микрорайонов», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы.

Новая школа в 2022 году будет открыта и в 31-м микрорайоне города. 4 сентября планируется закладка первого камня под строительство будущего полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

«Адымнар — школа, где будет обучение на трех языках. Необходимо иметь желание и способности изучать и обучаться на русском, татарском и английском языках. При поступлении будет проводиться собеседование», — поделился источник.

По словам мэра Нижнекамска Айдара Метшина, в рамках проекта планируется организовать сеть полилингвальных образовательных комплексов, которые призваны стать моделью современной школы, обеспечивающей образование на русском, татарском и английском языках в соответствии с государственными образовательными стандартами России и Национальными целями развития РФ до 2030 года.

Данные образовательные комплексы открыты в Казани и Елабуге, в новом учебном году состоится открытие в Набережных Челнах. А 20 августа полилингвальный комплекс был открыт в Актаныше, где состоялась ежегодная Республиканская педагогическая конференция, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

На финишную прямую в этом году выходят работы и образовательных организациях Нижнекамского района. В новом учебном году, 1 сентября, состоится открытие детского сада в селе Шингальчи, который переехал в здание местной школы, а также трех дошкольных учреждений после капитального ремонта. В пяти школах города завершается работа по ремонту и оснащению пищеблоков, а в селе Сухарево строители заканчивают строительство пристроя столовой к зданию школы. Ранее питание было организовано в отдельно стоящем здании, что вызывало дискомфорт у школьников и педагогов, особенно в холодное время года.

В рамках федерального проекта «Точка роста» в трех сельских поселениях района — Кармалинском, Шереметьевском и Шингальчинском — отремонтированы кабинеты по естественно-научной и технологической направленности.