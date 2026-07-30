До конца недели в Татарстане сохранится дождливая и умеренно теплая погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До конца этой недели в Татарстане сохранится дождливая и умеренно теплая погода, хотя температурный фон постепенно начнет повышаться. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Похолодание на территорию республики минувшей ночью принес пришедший с запада циклон. В пятницу и субботу, 31 июля и 1 августа, регион будет продолжать находиться под его влиянием (сначала центра, а затем – тыловой части). Небо над республикой останется облачным с прояснениями, продолжат идти дожди разной степени интенсивности, в отдельных районах прогнозируются грозы и ветер порывами до 15–17 м/с.

По ночам температура воздуха будет составлять от 11 до 16 градусов тепла. Днем 31 июля воздух прогреется до +18, +23 градусов, а днем 1 августа – уже до +21, +26 градусов.

В воскресенье, 2 августа, в тылу циклона местами, в основном на востоке Татарстана, также ожидаются небольшие дожди. В темное время суток температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, в светлое – те же +21, +26 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник на следующей неделе, 3 и 4 августа, температурный фон еще немного повысится – до +23, +28 градусов в дневные часы. Однако местами по республике всё так же будут идти небольшие дожди.