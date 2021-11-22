В Нижнекамском районе РТ снизилось количество заболевших Covid-19

В Нижнекамском районе Татарстана снизилось количество заболевших коронавирусом Covid-19. В Covid-госпитале Нижнекамска по данным на 22 ноября лечится 151 человек, тогда как ранее количество пациентов в стационаре превышало 400 человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома района Рамиль Муллин.

Несмотря на это, Муллин отметил, что ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной как в России, так и в Европе.

«Врачи прогнозируют, что будет следующий пик роста другого штамма. Ситуация тревожная, поэтому главной задачей остается вакцинация», — подчеркнул руководитель исполкома.

По данным на 20 ноября в Нижнекамском районе первым компонентом вакцины привиты 140 762 человека, оба компонента получили 119 575 человек.

В целом по России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Недавно он сам ревакцинировался от Covid-19.