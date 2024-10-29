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В Нижнекамске за неделю устранили 66 дефектов на теплосетях
На прошлой неделе в Нижнекамске специалисты АО «Татэнерго» устранили 66 дефектов на тепловых сетях и при ликвидации аварий заменили почти полкилометра труб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.
«Повторю, износ сетей в нашем городе — 80%. Невозможно заменить один пролет трубы и жить счастливо, приходится менять десятки метров, потому что пролет, следующий за аварийным, часто тоже на грани существования», — описал сложившуюся ситуацию руководитель муниципалитета.
В частности, накануне пришлось устранять прорывы на трех центральных тепловых пунктах. Из-за этого пришлось временно прекратить подачу тепла в 16 жилых домов.
«Но мы эту проблему одолеем», — заверил Муллин.
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