В Нижнекамске за неделю устранили 66 дефектов на теплосетях

Фото: t.me/ramilmullin

На прошлой неделе в Нижнекамске специалисты АО «Татэнерго» устранили 66 дефектов на тепловых сетях и при ликвидации аварий заменили почти полкилометра труб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«Повторю, износ сетей в нашем городе — 80%. Невозможно заменить один пролет трубы и жить счастливо, приходится менять десятки метров, потому что пролет, следующий за аварийным, часто тоже на грани существования», — описал сложившуюся ситуацию руководитель муниципалитета.

В частности, накануне пришлось устранять прорывы на трех центральных тепловых пунктах. Из-за этого пришлось временно прекратить подачу тепла в 16 жилых домов.

«Но мы эту проблему одолеем», — заверил Муллин.