В Нижнекамске временно отключат отопление в трех жилых домах

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Сегодня вечером в Нижнекамске на время отключат отопление в трех жилых домах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«<...> мы вынуждены отапливать дома с дефектами, но в некоторых случаях это приводит к подтоплению подвалов. В связи с этим принято решение отключить отдельные дома и приступить к устранению дефектов», — пояснил Муллин.

Речь идет о доме №51 по улице Студенческая и двух домах по улице Спортивная, где в подвалы поступает вода. После откачки и осушения подвальных помещений подача тепла будет оперативно возобновлена, заверил глава муниципалитета.

Кроме того, днем тепла не было в шести домах (№52 по проспекту Мира и №1, 3, 5, 7, 11 по улице Чулман) в районе центрального теплового пункта №80. Велись работы по замене аварийного участка сети. По словам Муллина, пуск теплоносителя был намечен примерно на 17 часов.

Аварийные работы велись и в доме №52 по улице Строителей, где было необходимо заменить компенсатор. Подачу теплоносителя предполагалось восстановить ближе к ночи.

«Мы в очередной раз видим плачевное состояние тепловых сетей и готовимся к масштабной работе в течение трех последующих лет по приведению теплосетевого хозяйства в порядок», — заключил Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершен пуск тепла в жилые дома.