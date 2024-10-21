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В девяти домах Нижнекамска отключили отопление
В Нижнекамске для устранения порывов на аварийных участках труб отключено отопление в девяти жилых домах. Сейчас там проходят ремонтные работы. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома района Максим Парамонов.
По словам спикера, без тепла остались дома по адресам: Мира, 52, Чулман, 1, 3, 5, 7, 11; Студенческая, 51 и Спортивная, 9, 11.
«В выходной день устранили порыв, начали запускать — появился новый порыв. Поэтому остановили, сейчас там ведется откачка воды, будем ликвидировать новый порыв. Также на Студенческой, 51 для устранения дефекта на трассе тоже отключили отопление, в кратчайшее время оно будет запущено», — сообщил замруководителя исполкома.
Работы планируются и в доме на Чабьинской, 7. «Там подтапливает подвал. Тоже будем искать дефект и устранять. Пока погода позволяет, будем ликвидировать максимальное количество дефектов», — доложил Максим Парамонов.
Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поручил определить платформу, на которой бы в режиме онлайн собиралась информация от управляющих компаний, «Татэнерго» об авариях и ремонтных работах со сроками, чтобы любой житель города мог видеть текущую ситуацию.
«Ситуации, где происходят порывы и аварии, туда же должна стекаться информация от управляющих компаний, в каких домах есть проблемы с учетом перезапуска тепла», — поручил Муллин.
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