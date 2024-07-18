В Нижнекамске хотят заключить контракт казахстанцы, узбекистанцы, азербайджанцы

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

В Нижнекамске количество желающих заключить контракт заметно выросло в июне, когда Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил о повышении единовременных выплат для этой категории военнослужащих. В июле единовременную выплату увеличили еще раз.

«В среднем ежемесячно у нас оформляют контракт порядка 40 человек. Но с повышением уровня выплат наблюдается увеличение желающих. Прогнозировать, насколько это число увеличится, я не могу, но точно могу сказать, что звонить и интересоваться условиями контрактной службы стали заметно больше», — рассказал военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.



Только в первых числах июля на контрактную службу из нижнекамского военкомата отправилось больше 20 человек. Первая отправка была 8-го числа.

«Пойти служить по контракту меня мотивировала обида за Родину. Не пойдут же женщины защищать своих детей и воевать с этими фашистами. Это должны делать мы — мужчины! Выплаты, безусловно, нужны, потому что это ощутимая помощь семьям в то время, пока мужчины служат», — поделился мнением один из контрактников.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Благополучие тыла — залог спокойствия и уверенности военнослужащих. «Мы выполним все обязательства и для бойцов, и для их близких, чтобы на фронте солдаты думали только о защите нашей Родины», — сказал руководитель исполнительного комитета района Роман Булатов.

Для этого в России выработаны многочисленные меры поддержки семей. Подробнее о них рассказал военком Нижнекамска.

«На территории района помимо государственных мер поддержки семей есть и муниципальные: единовременная материальная помощь детям до 18 лет в размере 20 тысяч рублей, оформляются проездные карты на общественный транспорт на территории района для всех членов семьи. Ну и, само собой, поддержка семей в сфере воспитания детей: оформление в лагеря, в том числе и на южных морях, бесплатное питание школьников, бесплатное оформление в детские сады дошкольников и, конечно же, всевозможные мероприятия для детей. В последнем направлении активно работает „Боевое братство“», — пояснил Ситдиков.

После каждой отправки специалисты военкомата разъясняют родственникам информацию о мерах поддержки и о том, что нужно сделать, чтобы стать их получателями. В военкомате есть все необходимые справки и документы установленного образца. При необходимости сотрудники военного комиссариата подключаются к решению тех или иных вопросов.

Заключить контракт с Министерством обороны в Нижнекамске могут не только местные жители, но и иногородние, а также иностранные граждане.

«От нашего военкомата на военную службу по контракту уже уходили ребята из Ростова, Перми, из Казахстана. Поступают звонки от желающих из стран СНГ: Казахстана, Узбекистана, Азербайджана — они интересуются условиями контрактов», — поделился Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Он уточнил, что при оформлении контракта на военную службу иностранцы могут получить гражданство Российской Федерации: «Указом Президента Российской Федерации установлена упрощенная процедура принятия в гражданство — это оформление в воинских частях по месту прохождения службы. После принятия присяги данными гражданами члены их семей также получают гражданство РФ. Всё проходит в течение месяца».

Наплыв россиян из других регионов с повышением единовременной выплаты заметно увеличился. В то же время кандидатам на контрактную службу предоставляют комплексную поддержку, которая заключается в трансфере до Татарстана и к месту службы, а также в предоставлении жилья и питания на время оформления контракта. Иностранцам и их семьям помогают получить ИНН.

С мая прошлого года в Нижнекамске работает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. В ежедневном режиме работа ведется совместно с представителями «Боевого братства» и председателями СТОС.

«В мобильном пункте есть рабочие места, где можно поговорить со специалистом, узнать подробные условия контракта, процесса заключения. Также на пикетах мы доводим до граждан информацию о том, какие меры поддержки оказываются семьям контрактников со стороны города, района, республики и государства. Меры изменяются, совершенствуются. Так, теперь они распространяются на всех военнослужащих вне зависимости от того, первый это контракт у него или второй, вне зависимости от срока, на который заключается контракт», — отметил военный комиссар города и района Газинур Ситдиков.

Военком подчеркнул, что июльское повышение мер поддержки положительно сказывается на количестве желающих подписать контракт.

«Цифры, которые мы видим каждый день, говорят сами за себя. Только сегодня, в первый день действия новых условий заключения контракта, к нам в военкомат пришли уже девять человек. Ранее было по пять-шесть человек. Ну и тот факт, что только за один день на контрактную службу ушли 16 человек, уже о многом говорит. Из тех девяти человек, кто сегодня пришел в военкомат, трое уже заключили контракт на новых условиях».

Перед отправкой гражданам выдаются все необходимые вещи вплоть до армейской аптечки с медикаментами. Защитников Родины также ждут и в нижнекамском пункте сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б. Здесь будущие солдаты могут взять всё, что им необходимо в первое время: от средств личной гигиены до термобелья и резиновых сапог.

Фото предоставлено Кириллом Давкаевым

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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