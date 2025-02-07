В Нижнекамске появится крупнейший в России металлургический логистический хаб

В Нижнекамске появится новый логистический хаб, вместе с ним откроют и промышленный парк. Соответствующий проект одобрил на инвестиционном совете Татарстана Раис республики Рустам Минниханов.

«Основная идея - создать крупный металлургический логистический хаб, который будет крупнейшим в России и соединит северо-запад и юг страны с Уралом. Также планируем выйти и на зарубежные рынки: Иран, Азербайджан, Турция. У нас будут складские помещения объемом 100 тыс. квадратных метров. Уже заключены контракты с несколькими крупными компаниями», - рассказал председатель совета директоров «ТЭМПО» Рустем Шарифуллин.

При этом работа хаба не ограничится только металлом. Также планируется размещать нефтепродукты и зерновые, добавил он.

Сумма инвестиций проекта - более 16,8 млрд рублей.

Ранее на том же совете рассмотрели проект нового индустриального парка «Северные ворота» в Казани. На него потратят 88 млрд рублей. Также Минниханов одобрил проект нового производства мясных полуфабрикатов в Челнах.