На новый индустриальный парк «Северные ворота» в Казани потратят 88 млрд рублей

В Казани появится новый индустриальный парк «Северные ворота», в него планируют вложить 88 млрд рублей. Соответствующий проект рассмотрели на инвестиционном совете Татарстана с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Мы определяли участок, финансовую схему и правовое структурирование. Сейчас земельные участки привели в соответствие, поэтому проект наконец рассмотрели, раньше это были просто дискуссии. Проекты рождаются не всегда быстро. Дальше разработают дорожную карту и сопровождение. Это будет участок в 202 гектара на территории Казани, инвестиции – 88 млрд рублей», – сообщила руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В индустриальном парке появится 1 тыс. рабочих мест.