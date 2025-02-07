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Общество 7 февраля 2025 18:07

На новый индустриальный парк «Северные ворота» в Казани потратят 88 млрд рублей

В Казани появится новый индустриальный парк «Северные ворота», в него планируют вложить 88 млрд рублей. Соответствующий проект рассмотрели на инвестиционном совете Татарстана с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Мы определяли участок, финансовую схему и правовое структурирование. Сейчас земельные участки привели в соответствие, поэтому проект наконец рассмотрели, раньше это были просто дискуссии. Проекты рождаются не всегда быстро. Дальше разработают дорожную карту и сопровождение. Это будет участок в 202 гектара на территории Казани, инвестиции – 88 млрд рублей», – сообщила руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В индустриальном парке появится 1 тыс. рабочих мест.

#инвестиционный совет рт #индустриальный парк
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