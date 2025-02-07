В Альметьевске построят новый большой перинатальный центр

В Альметьевске планируют построить новый перинатальный центр, где будут обслуживать жителей всего юго-востока Татарстана. Соответствующий проект одобрил на инвестиционном совете республики Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Думаю, что в течение пяти лет объект сдадут. У нас в республике не самая радужная ситуация по перинатальным центрам. Важно, что он будет предназначен для всего юго-востока. Это крупный проект, инвестиции – 6,2 млрд рублей. Он подразумевает высококачественные медицинские услуги», – пояснила руководитель агентства инвестразвития РТ Талия Минуллина.

Она подчеркнула, что проект долго согласовывали, опасаясь внести дисбаланс в рынок труда.

«Врачей в частные руки тоже отдавать не хочется, поэтому долго спорили. Это очень хороший специальный проект», – поделилась Минуллина.

Отмечается, что в центре появится 144 рабочих места.