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Общество 7 февраля 2025 18:49

В Набережных Челнах появится новое производство мясных полуфабрикатов

В Набережных Челнах планируют открыть новое производство мясных полуфабрикатов. Соответствующий проект ООО «Пищевой комбинат №1» одобрил на инвестиционном совете республики Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы будем производить мясные и мясосодержащие полуфабрикаты. Понимаем, что рынок тяжелый, но у нас есть опыт, уже создали линейку продукции. Планируем запустить производство через 1,5 года. Проектная мощность – порядка 100 тонн в месяц. Мы будем ориентированы на Урал, Татарстан и Удмуртию. А мясо будем закупать у крупнейших российских производителей», – рассказал журналистам директор ООО «Пищевой комбинат №1» Андрей Ефремов.

Общая сумма инвестиций в проект – почти 57 млн рублей.

Ранее на том же совете рассмотрели проект нового индустриального парка «Северные ворота» в Казани. На него потратят 88 млрд рублей.

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#Набережные Челны #инвестиционный совет рт
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