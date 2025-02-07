В Набережных Челнах появится новое производство мясных полуфабрикатов

В Набережных Челнах планируют открыть новое производство мясных полуфабрикатов. Соответствующий проект ООО «Пищевой комбинат №1» одобрил на инвестиционном совете республики Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы будем производить мясные и мясосодержащие полуфабрикаты. Понимаем, что рынок тяжелый, но у нас есть опыт, уже создали линейку продукции. Планируем запустить производство через 1,5 года. Проектная мощность – порядка 100 тонн в месяц. Мы будем ориентированы на Урал, Татарстан и Удмуртию. А мясо будем закупать у крупнейших российских производителей», – рассказал журналистам директор ООО «Пищевой комбинат №1» Андрей Ефремов.

Общая сумма инвестиций в проект – почти 57 млн рублей.

Ранее на том же совете рассмотрели проект нового индустриального парка «Северные ворота» в Казани. На него потратят 88 млрд рублей.