В Нижнекамске открыт набор на курсы начальной военной подготовки

Фото предоставлено инструктором с позывным Ялта

В Нижнекамске объявили набор на курсы начальной военной подготовки. Они рассчитаны на потенциальных бойцов, которые планируют заключить контракт с Министерством обороны.

Продолжительность курса подготовки — один месяц. Сейчас обучение оканчивает первая группа, остались последние этапы. Но есть и сокращенный вариант — два-три дня для тех, кто уже находится в процессе заключения контракта.

Как уточнил инструктор с позывным Ялта, под потенциальных бойцов подстраивается график, чтобы за этот короткий отрезок времени дать им представление об азах тактической медицины. «А также, если никогда в руках автомат не держали, учим обращаться с оружием: сборка-разборка, причины неисправностей, как их исправить, техника безопасности и прочее», — пояснил инструктор курсов.

Внимание на курсах уделяют и обмундированию: тому, какой минимальный набор должен быть, что лучше покупать в плане разгрузки и прочего, какие рюкзаки удобные, какие брать не стоит, какой должна быть одежда.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно, позвонив по телефону: 8 (917) 910-44-62.

Подробнее читайте в статье «Научиться, чтобы выжить»: в Нижнекамске ведутся курсы военной подготовки.

Фото предоставлено инструктором с позывным Ялта

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.