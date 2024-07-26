«Научиться, чтобы выжить»: в Нижнекамске ведутся курсы военной подготовки

Тактическая медицина, обращение с оружием и выбор обмундирования — в Нижнекамске ведутся курсы начальной военной подготовки. Проходят их те, кто собирается на срочную службу, и те, кто планирует заключить контракт с министерством обороны.

На курсах НВП новобранцев обучают обращаться с оружием, оказывать медпомощь. Именно на тактическую медицину в первую очередь и делается упор, ведь от того, насколько хорошо будущие солдаты усвоят эти уроки, будет зависеть их жизнь и жизнь сослуживцев.

«Нужно знать, что должно быть в армейской аптечке нулевого эшелона, первого эшелона, второго эшелона. Как эвакуировать человека, как самому эвакуироваться, как вести себя при этом», — рассказал инструктор с позывным Ялта.

Всё начинается с теории. Здесь рассказывают о том, как использовать медицинские средства, какие лучше выбрать. Отдельное внимание уделяют обращению с обезболивающими препаратами — как и куда колоть, а куда колоть не стоит.

От теории переходят к практике, причем проходят ее в стрессовых условиях.

«Люди сначала проходят полосу препятствий, потом начинают оказывать помощь себе, своему товарищу, а в это время над ними стреляют из настоящего автомата охолощёнными патронами, рядом взрываются петарды. В это время они учатся оказывать помощь в положении лёжа. Как правило, именно тут-то и начинается всё самое интересное — неправильно или не полностью накладывают жгут, турникет и многие другие моменты. В процессе за действиями смотрит инструктор и подсказывает, что сделано неправильно, исправляет», — уточнил Ялта.

К слову, инструктор по тактической медицине в Нижнекамск приезжает из Казани. Это опытный врач, преподавал тактическую медицину батальону «Ахмат» в Чеченской республике.

Инструкторов немного, но у каждого из них за плечами боевой опыт — кто-то воевал на СВО, кто-то прошёл боевые действия в горячих точках и на Северном Кавказе.

«Кто что знает, кто что может, тому мы и учим. Мы работаем на добровольных началах, на энтузиазме, в свободное от работы время», — рассказал Ялта.

Курсы начальной военной подготовки проводятся совместно несколькими сообществами — Боевым братством, Союзом добровольцев Донбасса, центрами «Патриот» и «Форпост», клубами «Бизон» и «A.R.E.S» и другими. Помимо медицинской части, учат здесь и правилам обращения с оружием — автоматом Калашникова.

Продолжительность курса подготовки — один месяц. Сейчас обучение оканчивает первая группа. Остались последние этапы. Но есть и сокращённый вариант — 2-3 дня.

«Курс рассчитан на тех ребят, которые хотят уйти по контракту. Мы под них подстраиваемся, чтобы за это время дать азы тактической медицины, а также, если никогда в руках автомат не держали, учим обращаться с оружием — сборка-разборка, причины неисправностей и как их исправить, техника безопасности и прочее», — пояснил боец.

Внимание на курсах уделяют и обмундированию — тому, какой минимальный набор должен быть, что лучше покупать в плане разгрузки и прочего, какие рюкзаки удобные, какие брать не стоит, какого объёма, какая должна быть одежда.

«Мы только-только начинаем. И ребят обучаем и по ходу дела сами обучаемся, корректируем программу подготовки. Сейчас у нас только начальная военная подготовка. В планах обучение работы с БПЛА. Первая группа у нас, в основном, в возрасте 30 лет. Во вторую группу уже записались 10 человек, и это — шестнадцатилетняя молодёжь», — поделился Ялта.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно по телефону 8 (917) 910-44-62.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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