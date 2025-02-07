В Нижнекамске открылся Музей СВО с артефактами с передовой

В школе №27 Нижнекамска открылся музей, посвященный 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, участвующей в специальной военной операции.

Экспозиция включает амуницию, снаряжение бойцов, макет госпитальной койки, трофейные украинские дроны, предметы быта, документы и многое другое. Отдельный зал посвящен работе волонтеров, поддерживающих спецоперацию.

В рамках открытия музея школе было передано на хранение боевое знамя бригады, подписанное ее бойцами и доставленное ветераном боевых действий Василием Никитиным. Эта бригада, награжденная орденами Суворова и Жукова, участвовала в тяжелых боях за Угледар и Новомихайловку.

Василий Никитин, ветеран боевых действий, служивший в этой бригаде, по его собственным словам, навсегда запомнил ее девиз: «Где мы, там – победа».

«Проведена очень большая работа, на сегодняшний день музей готов принять гостей. Кроме учеников школы №27, запись идет, идут учащиеся других школ, люди микрорайона, родители, матери бойцов, которых, к сожалению, нет сегодня, им тоже интересно», – рассказал начальник штаба «Юнармии» в Нижнекамском районе Ильнар Камалов.

«Это сделано для того, чтобы ребятам показать, что это за спецоперация. Как юнармейцы всё делают своими руками, пройдя эти точки, где-то готовят, что-то отправляют. Действительно, показывают, одни воюют, вторые своими руками хотят оказать помощь нашим воинам, которые выполняют поставленные задачи в ходе СВО», – заявил председатель «Союза ветеранов Республики Татарстан», начальник регионального штаба «Юнармии» в РТ Александр Бородин.

Глава района Рамиль Муллин отметил уникальность музея, собравшего артефакты непосредственно из зоны СВО. Он подчеркнул важность музея для понимания школьниками реалий спецоперации и анонсировал создание масштабного Музея боевой славы с отдельным блоком, посвященным СВО.

«Я думаю, это первые шаги в рамках проекта, который мы хотим реализовать – в рамках Музея боевой славы. У нас будет отдельная секция, блок, посвященный героизму наших ребят в зоне СВО. Я думаю, что частью материала мы будем обмениваться или брать отсюда. Это будет следующий этап развития музейного дела, посвященного ребятам в зоне СВО», – отметил глава района.

Вход в музей свободный, экспозиция будет пополняться.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлены Надеждой Багаутдиновой.