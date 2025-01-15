В Нижнекамске организовали сбор помощи для разрушенного в зоне СВО госпиталя

Нижнекамские волонтеры начали сбор помощи для 430-го полка, где служат более 200 солдат из Нижнекамского района. Несколько дней назад вражеские силы разрушили госпиталь наших бойцов, где получали медицинскую помощь в том числе жители республики.

Чтобы возобновить работу площадки, куда свозили раненых и где им оказывали первую медицинскую помощь, было решено начать сбор лекарств, медоборудования, инструментов и строительных материалов. Первая партия грузов была отправлена в зону СВО уже накануне.

Динар Хамидуллин — один из постоянных волонтеров. Он принес медикаменты. «Нужны вещи, жгуты, бинты, обезболивающее и салфетки, газовые баллоны, чтобы греть еду. Помочь ребятам надо, им сейчас тяжело, погода такая, ранения получают, надо помогать», — говорит Динар.

Коробки с постельным бельем, матрацами, ходунками и костылями принесли воспитанники и сотрудники центра «Балкыш». Средства гигиены, некоторые лекарства, шприцы и носки занесли пожарные 62-й и 63-й пожарных частей.

«Собираем постельное белье, матрацы, одеяла, подушки, одежду, очень много по медицине надо», — сообщила председатель СТОС микрорайонов №6, 7, 8 Лариса Орлова.

Помимо этого, необходимы медицинские инструменты, жгуты, бинты, одежда для раненых, одноразовая посуда, газовые баллоны, строительные материалы.

Ранее в ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.