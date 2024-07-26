В Нижнекамске на курсах военной подготовки планируют обучать работе с БПЛА

В Нижнекамске на курсах военной подготовки всех желающих планируют обучать работе с беспилотными летательными аппаратами. Пока открыт второй набор на курсы начальной военной подготовки.

«Мы только-только начинаем. И ребят обучаем, и по ходу дела сами обучаемся, корректируем программу подготовки. Сейчас у нас только начальная военная подготовка. В планах — обучение работе с БПЛА. Первая группа у нас — в основном в возрасте 30 лет. Во вторую группу уже записались десять человек, и это — шестнадцатилетняя молодежь», — рассказал инструктор с позывным Ялта.

Помимо Ялты, курсы начальной военной подготовки проводят несколько сообществ: «Боевое братство», «Союз добровольцев Донбасса», патриотические центры «Патриот» и «Форпост», клубы «Бизон» и A.R.E.S, а также другие организации.



Записаться на курсы начальной военной подготовки можно по телефону: 8 (917) 910-44-62.

Подробнее читайте в статье «Научиться, чтобы выжить»: в Нижнекамске ведутся курсы военной подготовки.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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