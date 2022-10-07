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Общество
7 октября 2022  00:16
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске для солдат в зоне СВО связали теплые вещи

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В Нижнекамске для солдат в зоне СВО связали теплые вещи

В Нижнекамске проводится благотворительная акция по вязанию теплой одежды для защитников Родины «С теплом и любовью защитникам Родины». Ее организаторами выступают участницы клуба досуга и общения «Хозяюшка» при Нижнекамском русском обществе. Об этом «Татар-информу» рассказала инициатор акции — секретарь местного Русского общества Раиса Павелкина

Рукодельницы закупили шерстяные нитки на 10 тыс. рублей и начали вязать носки, варежки и снуды для солдат, которые участвуют в специальной военной операции. Первое занятие длилось более трех часов. Каждая рукодельница взяла шерстяные нитки и начатую работу домой, чтобы в свободные минуты продолжить благородное дело.

К акции присоединились солистки ансамбля «Россияночка» и члены Совета ветеранов Нижнекамского района — всего более 20 женщин. Большую благодарность рукодельницам выразили советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов и директор Дома дружбы народов Васыл Хафизов

Первая партия теплых вещей совсем скоро отправится солдатам. Акция будет продолжаться до тех пор, пока будет идти спецоперация, говорит Раиса Павелкина. Каждый может присоединиться к благому делу.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Фото предоставлены Раисой Павелкиной

#нижнекамский район
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